Fiamme nel campo rom: chiusa l'autostrada La colonna di fumo visibile da tutta la città

Un incendio è divampato nei pressi del campo rom di Barra, questa notte, a ridosso dell'Autostrada A3. La colonna di fumo è ben visibile da tutte le zone della città, anche a Posillipo, Chiaia e dal lungomare. Sono al lavoro gli uomini dei vigili del fuoco. È stato necessario chiudere il tratto autostradale con uscita obbligatoria a Ponticelli. Non è stata chiusa invece quella direzione Salerno. Da accertare le dinamiche che hanno portato all'incendio, anche se non è il primo in questi giorni. Nell'area del campo rom di Napoli Est, già alcuni giorni fa si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.