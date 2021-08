Scontro tra un mezzo pesante e un'auto lungo l'A1 Milano-Napoli: 3 feriti Code e rallentamenti, consigliato percorso alternativo

Scontro tra un mezzo pesante e un'auto lungo l'A1 Milano-Napoli all'altezza del km 689,2. Il bilancio è di tre feriti. Sul luogo dell'incidente, 118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e il personale della direzione sesto tronco di Cassino di autostrade per l'Italia. Il tratto è stato riaperto alle 17. Attualmente si transita su due corsie.Code e rallentamenti in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 “Casilina” e rientrare in autostrada a Caianello.