Casamicciola: ubriaco alla guida di un'auto contro mano: denunciato Intervento degli agenti del commissariato di polizia di Ischia

Gli agenti del commissariato di Ischia sono intervenuti in corso Marina a Casamicciola Terme, dopo la segnalazione della presenza di un uomo alla guida di un’auto contromano. I poliziotti hanno bloccato la vettura e hanno sottoposto il conducente alla prova dell’etilometro accertando che il valore di alcool nel sangue superava di tre volte quello consentito dalla legge. Si tratta di un 40enne napoletano con precedenti, denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.