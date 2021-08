Napoli, Arenella: carabinieri arrestano pusher 43enne Scoperta in casa una piccola serra per coltivare cannabis

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne straniero ma residente a Marano. E’ stato fermato in via Jannelli e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 31 grammi di marijuana già ripartiti in dosi. Nella sua abitazione, invece, un locale era stato allestito come una piccola serra: al suo interno una pianta di cannabis di 1 metro circa e materiale vario per la coltivazione. Il 43enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.