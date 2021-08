Portici: tenta un’estorsione: arrestato un 47enne Intervento dei carabinieri in piazza San Pasquale a Portici

Gli agenti del commissariato di Portici- Ercolano, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in piazza San Pasquale a Portici per la segnalazione di un’aggressione a scopo estorsivo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un venditore ambulante il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo si era presentato presso la sua attività chiedendogli gratuitamente, due spighe e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva minacciato e colpito con schiaffi e pugni per poi allontanarsi. Inoltre, poco dopo, l’aggressore si era ripresentato armato di una grossa sega, un arpione uncinato ed un bastone con cui aveva tentato di aggredire nuovamente il commerciante. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’uomo in località Porto Granatello a Portici dove, a bordo di un’auto, aveva appena investito un giovane e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato. Si tratta di un 47enne di Portici con precedenti, che è stato arrestato per tentata estorsione, porto abusivo di armi, percosse, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambe le vittime sono state soccorse da personale del 118.