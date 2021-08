Minaccia e maltratta ripetutamente la moglie: arrestato Intervento lampo della polizia nel centro storico a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via dei tribunali per la segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che chiedeva aiuto ed indicava un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, è scappato fino a quando, dopo pochi metri, è stato raggiunto da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale. L’uomo ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro gli operatori che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

La vittima ha raccontato che, poco prima, era stata minacciata e aggredita dal marito per futili motivi. Il 55enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.