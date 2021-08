Intossicazione di massa in un ristorante napoletano: 25 persone in ospedale Ispezioni nella cucina, si indaga sulle cause

Una vera e propria intossicazione di massa, in una struttura ricettiva sull'isola d'Ischia. Ben 25 persone sono finite in ospedale, altre con sintomi minori sono rimaste in albergo. I sanitari stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per individuare le cause. Alcune persone sono state ricoverate all'ospedale Rizzoli di Ischia. E' stato necessario attuare un protocollo urgente per gestore nel migliore dei modi l'inaspettata emergenza sanitaria onde evitare enormi disagi. Indagini in corso nella cucina della struttura in questione.