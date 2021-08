Lei passeggia con le amiche e l'ex compagno la insegue e aggredisce La polizia denuncia un 36enne marocchino

I poliziotti nel transitare in via Morelli, sono stati avvicinati da una pattuglia dell’esercito italiano che aveva soccorso una donna la quale aveva raccontato ai militari di essere stata aggredita dal suo ex compagno.

Inoltre, la vittima ha segnalato ai poliziotti che l’uomo, già nel tardo pomeriggio della stessa giornata, mentre lei passeggiava con alcune amiche l’aveva seguita ed aggredita. Poco dopo gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla donna, hanno raggiunto e bloccato un 36enne marocchino con precedenti e denunciato per maltrattamenti in famiglia e poiché inottemperante ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso lo scorso 14 gennaio dalla questura di Napoli.