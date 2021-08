Carabinieri interrompono evento abusivo: due le persone denunciate E' accaduto a Forio di Ischia nel napoletano

Carabinieri sempre in prima linea nei controlli sull’isola di Ischia volti a prevenire e reprimere i reati nonché al contenimento del fenomeno epidemico. E’ da poco trascorsa la mezzanotte e a Forio i carabinieri della compagnia di Ischia intervengono a via provinciale lacco. I militari allertati dal 112, hanno interrotto un evento musicale. All’interno di una tenuta una vera e propria discoteca abusiva con più di 200 persone. I carabinieri hanno identificato quasi tutti i partecipanti che sono stati allontanati senza alcun problema di ordine pubblico. Denunciati a piede libero, invece, due persone: il legale rappresentante della società, un 75enne e una 39enne, persona delegata per l’organizzazione dell’evento. Risponderanno all’autorità giudiziaria per violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. L’area teatro dell’evento, di circa 650 metri quadrati e costituita da giardini e terrazze, è stata sottoposta a sequestro preventivo