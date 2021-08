Appartamenti svaligiati al quartiere Vomero: arrestato un 18enne Preso dopo essere stato inseguito a piedi dai carabinieri lungo le scale del palazzo

Questa notte i carabinieri della compagnia del Vomero hanno arrestato per furto in abitazione un 18enne incensurato del rione traiano. I Carabinieri, allertati dal 112 sono intervenuti a via caldieri. Erano stati avvistati dei topi di appartamento aggirarsi tra i palazzi.

L’ultima segnalazione da parte di alcuni cittadini si riferiva ad un condominio sito al civico 174. I carabinieri sono entrati, hanno bloccato l’ascensore ed ispezionato a piedi ogni pianerottolo. Due gli appartamenti svaligiati. Il bottino: vari documenti ed oggetti di valore.

Il ragazzo, da appena un mese maggiorenne, non è riescito però ad allontanarsi in tempo. I carabinieri lo hanno trovato sulle scale. E' iniziato quindi l’inseguimento, terminato all’ultimo piano del palazzo. Bloccato, alla fine è stato arrestato. La refurtivarestituita ai legittimi proprietari mentre il 18enne sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.