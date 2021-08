E' mistero a Pianura sull'omicidio di Antonio Zarra Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del 25enne

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita Antonio Zarra, il 25enne assassinato in un agguato a Napoli, in via Jacopo Carrucci e poi spirato in ospedale. Il telefonino potrebbe essere determinante per risalire agli ultimo contatti della vittima. Un omicidio di stampo camorristico, il cuo movente però al momento è avvolto dal mistero. Zarra non faceva parte di nessun clan. Suo zio fu ammazzato allo stesso modo nel 1994 nell’ambito della faida tra i Lago, i Contino e i Marfella. Residente nel quartiere Pianura, al centro di fibrillazioni tra clan rivali, era stato trasportato al Pronto Soccorso del San Paolo con ferite da arma da fuoco. Sul suolo del ferimento, i carabinieri hanno trovato 10 bossoli calibro 9x21 e alcune tracce di sangue.