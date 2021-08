Agli arresti domiciliari evade dopo litigio con la sorella: arrestato E' successo a Qualiano in provincia di Napoli

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione un 30enne del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di rapina.

L'uomo, è stato notato dalla pattuglia impegnata in un normale servizio di controllo del territorio mentre passeggiava in palese violazione del regime di favore concessogli.

Su richiesta dei militari, il 30enne ha riferito di essere uscito dall’abitazione dove era sottoposto alla misura cautelare perché aveva litigato con la sorella convivente.L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Giugliano in attesa di giudizio.