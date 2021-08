Killer sparano contro due giovani ferendoli e scappano: si indaga Gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto

Due giovani di 18 e 19 anni sono ricoverati al vecchio Pellegrini di Napoli in prognosi riservata dopo essere stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco. Hanno riportato ferite uno alla testa e l'altro al torace. I killer, non si sa per quale motivo erano in sella a due scooter, quando improvvisamente hanno sparato contro di loro. L'agguato è avvenuto nella notte in via Arena della Sanità. Sul posto la polizia scientifica che ha rinvenuto a terra otto bossoli calibro 9x21. Indagini sono in corso per fare piena luce su quanto accaduto.