Tenta di rubare un'auto e minaccia il proprietario: arrestato In manette un 39enne accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale un 39enne del Burkina Faso, già noto alle forze dell’ordine.



I militari allertati dal 112, sono intervenuti a Sant'Antimo in piazza Cardarelli. L'uomo aveva tentato, di rubare l’auto al suo legittimo proprietario minacciandolo. Al rifiuto della vittima di consegnargli le chiavi della macchina, ne è nato un diverbio e poi una colluttazione.



I carabinieri hanno bloccato il 39enne e lo hanno condotto in caserma anche per procedere alla sua completa identificazione visto che era sprovvisto di documenti. Senza alcun apparente motivo, l’arrestato ha colpito i tre militari presenti che riuscivano immediatamente a bloccarlo.



Il 39enne, all’esito dell’udienza per direttissima, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione e tradotto al carcere di Poggioreale.