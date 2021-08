Sequestrati tabacchi lavorati esteri: in manette un 22enne napoletano Rinvenute 51 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in via Peppino de Filippo nei pressi di un deposito in uso ad un uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad insultarli e a spintonarli ma è stato bloccato e trovato in possesso di 600 euro; inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio, 51 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di 10,2 kg che sono stati sequestrati. Un 22enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.