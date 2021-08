Rione Traiano, molesta e minaccia i vicini di casa: arrestato Nei guai un 51enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti presso un’abitazione in via Marco Aurelio per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due coniugi in evidente stato di agitazione i quali hanno raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, erano stati minacciati di morte dal loro vicino di casa.

Inoltre, è emerso che l’uomo era sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso lo scorso 28 agosto. Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori.