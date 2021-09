Donna morta asfissiata in barca, la procura vuole vederci chiaro Determinanti ai fini delle indagini saranno i risultati dell'autopsia disposta sulla salma

Incendio doloso, sommersione colposa e omicidio colposo. Sono le ipotesi di reato formulate dagli inquirenti della procura di Torre Annunziata, contro ignoti nell'ambito dell'inchiesta sulla tragica morte dell'hostess romana di 29 anni all'interno della barca a bordo della quale prestava servizio. L'incendio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Le cause del rogo sembrano essere poco chiare. La donna sarebbe morta asfissiata nel sonno. Intanto si lavora per recuperare l'imbarcazione, parzialmente affondata nella zona di Marina di Stabia. Determinanti ai fini delle indagini saranno i risultati dell'autopsia disposta sulla salma della donna. Sul suo corpo pare che non siano state trovate ferite e ustioni.