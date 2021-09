17enne salernitano gambizzato nella notte a Napoli: si indaga E' ora sotto osservazione al Cardarelli, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico

Si indaga a Napoli sul misterioso agguato avvenuto nella notte tra i vicoli del rione Sanità. Un 17enne, non si sa per quale motivo è stato aggredito e colpito con un proiettile ad una gamba. Il minore proveniva da Salerno. Gli inquirenti stanno cercando di appurare il perchè della sua presenza in quel luogo. E' ora sotto osservazione al Cardarelli, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.