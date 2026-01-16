Manfredi: "Ricandidatura? Se i napoletani vorranno sono a disposizione" "Io penso sempre al futuro. Sud in crescita? Mi sorprendo di chi si sorprende"

“Se i napoletani vorranno, perché sono molto rispettoso del giudizio popolare, io chiaramente mi metterò a disposizione per continuare questo progetto di crescita della città che dobbiamo portare a termine così come le tante cose che abbiamo avviato”.



Così il sindaco di Napoli Manfredi sulle prospettive di una ricandidatura a Palazzo San Giacomo.

Il primo cittadino guarda al futuro dunque, palesando la possibilità di ripresentarsi per guidare la città: “Io ho sempre pensato al futuro, io penso che chiunque abbia incarichi pubblici debba pensare ai giovani e lavorare per il futuro. Non possiamo pensare al passato e cose inutili. Napoli deve essere non solo una capitale del turismo e della cultura, ma anche dell'impresa: abbiamo centinaia di migliaia di napoletani che hanno successo in tutto il mondo con le loro idee e non vedo perché non possano farlo a Napoli. La sfida è questa, ed è di noi tutti: avere finalmente una città che cresce, crea ricchezza e valore mantenendo i suoi principi di solidarietà, di uguaglianza, di saper mettere in comune le opportunità”.

E sui dati Bankitalia che vedono una crescita sorprendente del Sud Manfredi alla domanda di Ottochannel analizza: ""Ho sempre creduto in un Sud forte, fatto di grande talento, di giovani di grande valore e di impresa, un Sud che spesso ha dovuto e deve combattere con condizioni avverse e con il pregiudizio, ma finalmente negli ultimi tre, quattro anni c'è un vento nuovo che sta spingendo l'impresa e il lavoro nel Meridione dove tanti giovani sono rimasti, altri sono tornati. Qui c'è un'amministrazione basata su cose concrete e non su parole - ha aggiunto - e i risultati si vedono: c'è più economia, più reddito, tanti posti di lavoro. Ci dobbiamo credere e uscire dall'idea di un Sud parolaio, che si lamenta, che parla di cose inutili e dobbiamo fare emergere il Sud che lavora, quello sano che è la maggioranza. Se diamo forza a questo Mezzogiorno facciamo un grande servizio al Sud ma all'Italia tutta perchè solo attraverso la crescita del Sud si può davvero mettere in movimento il Paese"