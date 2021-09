Parco Verde di Caivano: sequestrato sistema di videosorveglianza abusivo Controlli antidroga da parte dei carabinieri

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Casoria nel Parco Verde di Caivano. Denunciati un 40enne e un 22enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Sequestrato un sistema di videosorveglianza abusivo composto da 9 telecamere e 2 tv a led. Installato tra le palazzine popolari del rione per monitorare e anticipare le mosse delle ffoo.

Tre le piante di marijuana poste sotto sequestro: erano coltivate in un area condominiale del isolato A5/3. Rimossi anche numerosi manufatti abusivi finalizzati a favorire lo spaccio di droga ed evitare controlli: chiavistelli, cancelli in ferro, piccole paratie per cedere dosi. Due i giovani segnalati alla Prefettura per uso personale di droga. 110 le persone identificate, 45 quelle pregiudicate. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.