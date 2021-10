Atto intimidatorio all’associazione "Una infanzia da vivere" a Caivano Incendiati i pulmini utilizzati per accompagnare i ragazzi del Parco Verde a fare sport

Nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre l‘associazione "Una infanzia da Vivere" di Caivano ha subito un attacco intimidatorio. Infatti i pulmini con cui i volontari accompagnavo i ragazzi del Parco Verde a fare attività ludiche, sportive e ricreative è stato dato alle fiamme.

Alcuni di loro parteciparono con il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, il sindaco di Caivano Enzo Falco e Don Maurizio Patriciello alla manifestazione contro le piazze di spaccio.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti i membri dell’assunzione per questo vile attacco che hanno subito. ‘Una infanzia da Vivere’ opera in maniera importante sul territorio di Caivano per i ragazzini del Parco Verde, una realtà molto complicata, fornendo un'opportunità per vivere una vita lontana dalla camorra e dal degrado, per questo le istituzioni devono dimostrare il loro sostegno e la loro vicinanza.

Per quanto riguarda i pulmini stiamo organizzando una raccolta fondi per ricomprali.” – ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.