Casoria: la polizia arresta due spacciatori In manette due napoletani di 58 e 24 anni

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato in via Monte Bianco a Casoria due uomini a bordo di un’autovettura che stavano cedendo qualcosa ad una persona in cambio di denaro. Gli operatori, dopo aver visto che il conducente era sceso dall’auto per consegnare altri involucri a persone in coda con le loro autovetture, sono intervenuti bloccando gli spacciatori che sono stati trovati in possesso di 7 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina, di un’infiorescenza di marijuana del peso di circa 0,33 grammi, di 3 telefoni cellulari, di un block notes con appunti su modelli di auto e somme incassate e 460 euro, mentre uno degli acquirenti è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 2,3 grammi di cocaina.

Si tratta di due napoletani di 58 e 24 anni con precedenti, arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso