Emergenza sangue: la situazione in Campania è drammatica nonostante le donazioni Appello urgente alla solidarietà con gesti concreti anche a Natale

“Siamo tra le regioni che donano meno sangue in Italia. Le nostre strutture ospedaliere devono fare quotidianamente i conti con una carenza che rischia di compromettere lo stato di salute dei pazienti, l’applicazione delle terapie, causando anche il rallentamento degli interventi in sala operatoria. C’è bisogno di maggiore solidarietà e impegno civico su questo tema.

Per questo abbiamo organizzato l’iniziativa “Perché non avere quest’anno un rosso Natale?” che si svolgerà lunedì 13 dicembre alle ore 11.30 presso l’ospedale Pausillypon in via Posillipo, per donare il sangue in favore dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. La solidarietà si pratica con gesti concreti e con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità a tutti di fare la propria parte”.

Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli assieme ai consiglieri municipali del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

Analoga situazione si registra anche nelle aree interne in Irpinia dove nonostante le numerose donazioni e il grande sforzo di volontari la carenza di sangue è sempre altissima a tal punto da spingere le famiglie di pazienti gravi in ospedale, come accaduto pochi giorni fa ad Ariano Irpino a rivolgere continui e disperati appelli.