Picchia la moglie per soldi: arrestato marito violento Voleva denaro per acquistare la droga

I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 31enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Ha aggredito e minacciato la moglie chiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti.

Quando i militari sono intervenuti la donna ha raccontato di episodi simili già a partire dallo scorso mese. Tuttavia, non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. L’uomo è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

E sempre a Napoli, è’ in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta. Posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Via Caio Duilio, via Campegna e il rione Lauro, presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga.