Cede improvvisamente un solaio: danni ma fortunatamente nessun ferito Paura nel centro storico a Torre Annunziata

Cede improvvisamente un solaio rischiando di provocare una tragedia. Paura in via Castello nel centro di Torre Annunziata. E' successo nella serata di ieri. Il crollo, ha interessato un immobile nel quale è ubicata una macelleria. All'interno oltre al proprietario vi erano anche alcuni clienti. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone. Per alcune famiglie in zona si è resa necessaria l'evacuazione a scopo precauzionale. Sul posto tecnici e operai del Comune per le opportune verifiche. La zona in questione è stata più volte segnalata per la presenza di ruderi attigui da tempo abbandonati che rappresentano un serio pericolo per la pubblica incolumità.