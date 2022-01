Droga e armi sottratte alla criminalità: due pistole erano pronte a sparare Blitz dei carabinieri alla vigilia dell’Epifania

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta e nel rione Traiano. Grazie al supporto dei militari del reggimento Campania e delle aliquote di pronto intervento sono stati predisposti posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, di recente al centro di fatti di sangue.

Via Caio Duilio, via Campegna e i rioni Lauro e Traiano, presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga. 111 le persone controllate, tra queste 52 i pregiudicati, 48 i veicoli ispezionati.



Rinvenuti e sequestrati nel rione Lauro, all’interno di alcuni guanti, nascosti in una cassetta di ispezione, 4 proiettili cal. 9 e 4 cal. 7,65mm.



Nel rione Traiano, nel complesso popolare della “99” sono state eseguite numerose perquisizioni. Lungo il muro perimetrale del rione rinvenute 2 pistole. La prima è una Beretta 7,65 con 8 colpi nel serbatoio e uno in canna, pronto ad essere esploso. È risultata oggetto di un furto commesso nel 2017 a Latina. Tra le foglie di edera una revolver 38 special con matricola abrasa e 5 proiettili nel tamburo. Anche questa era pronta a sparare.



E ancora, in un cestino per alimenti, nascosto tra le piante, un panetto di hashish di 120 grammi, 85 grammi di cocaina e una busta sottovuoto contenente 130 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.