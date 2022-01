14enne armato di pistola e coltello: denunciato dai carabinieri Borrelli: "Bisogna intervenire sulle famiglie prima che la violenza e la criminalità dilaghi"

Un minore di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per porto e detenzione abusiva di arma. Il giovane è stato fermato dopo la segnalazione di alcuni residenti. Quando i militari d’arma lo hanno individuato aveva addosso una pistola 'replica' a salve priva di tappo rosso, un coltello a serramanico e un passamontagna. È tutto finito in sequestro mentre il 14enne è stato affidato ai genitori e segnalato al tribunale per i minori.

“L’ennesimo episodio che rappresenta la deriva culturale della nostra società dove sempre più spesso, vale soprattutto i giovanissimi, si seguono modelli di vita del tutto errati anche perché i ragazzi vengono educati in tal senso ed allora è sulle loro famiglie che bisogna intervenire.

La situazione è già fuori controllo, se non si avviano programmi intensivi di rieducazione, presto sarà una vera emergenza ed allora criminalità e violenza avranno la meglio sulle strade e nei giovani.”- ha dichiarato il Coinvolgere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.