Movida ai raggi x a Napoli: denunce e sanzioni Controlli in sinergia a largo raggio

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, i militari dell’arma dei carabinieri e del Nas (nucleo anti sofisticazione) e quelli della Guardia di Finanza, con il supporto del reparto Mmbile, hanno effettuato controlli in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone, tre delle quali sono state sanzionate per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e due denunciate per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.