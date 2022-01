Calze della befana ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santabono Confagricoltura Napoli rinnova la tradizione dell'Epifania

Ogni bimbo ricoverato all’Ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli questa mattina ha trovato la sua calza della Befana piena di prelibatezze , dono anche quest’anno di Confagricoltura Napoli. L’arrivo delle calze, come di consueto, è stato contrassegnato da un momento di gioia in tutti i reparti del nosocomio infantile partenopeo.

“E’ un gesto al quale come associazione non abbiamo rinunciato in questi anni di emergenza Covid-19, ma non solo: la pandemia invece ne ha rafforzato il significato di vicinanza e solidarietà verso chi è in difficoltà ed è al contempo più indifeso – commenta Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Napoli - donare anche brevi momenti di gioia a questi bimbi ci rende migliori e al tempo stesso ci aiuta a mantenere una visione della realtà e della bellezza che non andrebbe mai smarrita.”

Le calze della Befana di Confagricoltura Napoli sono giunte all’Ospedale pediatrico “Santobono” anche grazie alla collaborazione della “Fondazione Santobono Pausilipon".

Confagricoltura non è nuova ad iniziative a fianco dei più piccoli: l’associazione agricola dal 2019 collabora con Unicef nel quadro di un accordo per promuovere e realizzare attività di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione di bambini, giovani, imprese e consumatori sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.