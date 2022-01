Napoli e provincia: Controlli green pass: carabinieri denunciano un 49enne Ispezionate 46 attività commerciali, 5 le sanzioni.

Continuano i servizi dei Carabinieri in tutta Napoli e provincia volti alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio. Ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali. 5 le sanzioni.



A Pozzuoli, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato a piede libero un 49enne. L’uomo, il 6 gennaio scorso, era risultato positivo a seguito di tampone molecolare ed è stato messo in quarantena domiciliare. I carabinieri lo hanno trovato a passeggio per le strade di Pozzuoli nonostante il provvedimento emesso dall’Asl per fronteggiare il fenomeno epidemico.