Sorpreso a spacciare, scappa ma viene intercettato e arrestato In manette un 20enne della Guinea

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Milano hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un involucro contenente 0,25 grammi circa di cocaina, 7 involucri con 7,5 grammi circa di hashish, 4 compresse di un farmaco psicotropo utilizzato per il trattamento dell’epilessia e 30 euro. Si tratta di un 20enne della Guinea, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.