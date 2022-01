Controlli green pass rafforzati in Campania: sanzioni a raffica ovunque Resta altissima l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli

Sempre alta l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che in città e in provincia sono impegnati nelle verifiche del rispetto delle norme volte al contenimento del fenomeno epidemico.



Nella settimana appena trascorsa, dal 3 al 9 gennaio i carabinieri hanno controllato la carta verde di 5.169 persone sanzionando 11 irresponsabili.



Solo una persona denunciata, il 49enne positivo al covid-19 che sabato scorso a pozzuoli nonostante il provvedimento emesso dall’Asl è stato trovato dai Carabinieri mentre passeggiava per le strade della cittadina flegrea. 325 gli esercizi commerciali ispezionati.



Controlli serrati nelle zone delle città della provincia partenopea dove il rischio assembramenti è maggiormente elevato senza dimenticare gli scali nevralgici del trasporto cittadino. Accertamenti sui green pass ma anche sul regolare utilizzo dei dispositivi di protezione. Nella lente dei controlli anche le attività e gli esercizi commerciali.