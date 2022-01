Insulta i carabinieri sui social prima di firmare: denunciato Nei guai un 38enne dopo aver diffuso un video

Un video su tik tok per insultare i carabinieri prima di “firmare” in caserma. Non è servito l’esempio del 28enne di Casalnuovo denunciato lo scorso novembre. Un 38enne di Sant’anastasia ha attivato la fotocamera dello smartphone e avviato il suo video con tanto di musica neo-melodica di sottofondo. Prima di interrompere la ripresa ha rivolto un "dito medio" all'istituzione ed è entrato in caserma per rispettare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui è sottoposto. Grazie al costante monitoraggio della rete, i Carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno scovato il video e denunciato il 38enne social.