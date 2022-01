Destinatario di un provvedimento di carcerazione: beccato in scooter In manette un 49enne napoletano

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno controllato una persona a bordo di uno scooter in via Detta Nuova Casoria. Si tratta di un 49enne napoletano con precedenti. Accertato che era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso il 20 ottobre scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli nord, ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per furto aggravato commesso a Melito di Napoli nel novembre 2018 lo hanno arrestato.

Inoltre, l’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di chiavi alterate perché il mezzo sul quale viaggiava era stato rubato il 12 gennaio a Torre del Greco e poiché trovato in possesso di due centraline e di una chiave alterata utilizzabile per l’accensione di motoveicoli. Infine, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.