Consumano al bar sprovvisti di "green pass": sanzionati avventori e titolare Controlli da parte degli agenti del commissariato di Pompei

Ieri sera gli agenti del commissariato di Pompei hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in via Santa Maria la Carità a Pompei dove hanno sorpreso e sanzionato due avventori poiché privi della certificazione verde (green pass), hanno sanzionato il titolare dell’attività commerciale per omessa verifica del possesso del documento.

Stamattina invece i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti dell’ufficio veicoli abbandonati della polizia municipale hanno effettuato un servizio in zona Poggioreale e San Giovanni, in via Chiaromonte, via Cleopatra, via Cupa del Principe, viale Decio Mure e via Atripaldi, dove hanno sequestrato 17 autoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.