Castellammare di Stabia: sorpreso con la droga e arrestato Controlli congiunti di polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri hanno arrestato un 38enne stabiese con precedenti anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari della compagnia dei carabinieri di Castellammare di Stabia, mentre transitavano in Piazza Spartaco, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Calata Mercato, ha urtato contro un’auto in transito la quale, sbandando, è andata ad impattare contro l’auto dei militari danneggiandola mentre il 38enne ha continuato la fuga.

In quei frangenti, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno notato il veicolo in fuga e si sono posti all’inseguimento fino a quando, giunto in via Gesù, il conducente, dopo aver impattato contro una saracinesca di un esercizio commerciale, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, 123 grammi di hashish ed un bilancino di precisione e, per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.