La crisi dei rifiuti a Napoli sfocia in un terremoto in casa Asia Si dimette il CdA dopo l’intervento del Sindaco. Borrelli: "Intervento giusto e dovuto"

L'ennesima crisi rifiuti a Napoli ha creato degli scossoni in casa Asia dove, dopo l’intervento del sindaco Gaetano Manfredi, che già da qualche tempo avevo puntato il dito contro la gestione dell’azienda incaricata della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana, si sono dimessi la presidentessa De Marco, l’amministratore unico Crivaro, ed il consigliere Fortini. La prossima settimana Comune ed Asia si incontreranno per le nuove e nomine riorganizzare i vertici.

“L’intervento del sindaco era dovuto e giusto. La città come stiamo segnalando da tempo è molto sporca. La scusante del personale decimato al covid non ha mai convinto del tutto neanche noi e lo abbiamo sempre ribadito, è sempre stata una questione di gestione non ottimale delle risorse e degli uomini e di mancanza di programmazione.

Chiediamo che ora per i nuovi vertici si faccia una scelta oculata e responsabile che possa dare una vera svolta e che ci sia un vero contrasto anche agli incivili e agli sversamenti criminali.”- le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.