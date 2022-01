San Giuseppe Vesuviano, detiene oltre 35.000 euro in banconote false: denunciato Sequestro effettuato dalla polizia. Nei guai un 50enne del luogo

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo in traversa delle Fresie a San Giuseppe Vesuviano presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato 35.650 euro di banconote false in tagli da 50 e 20 euro, 8 blocchetti di assegni circolari in bianco intestati a diversi istituti bancari e uffici postali, 3 marche da bollo, 4 carte di circolazione, di cui due con il numero poligrafico abraso e due risultate rubate, e un computer.

Un 50enne sangiuseppese con precedenti, è stato denunciato per ricettazione, spendita e introduzione nello Stato senza concerto di banconote falsificate, contraffazione di pubblici sigilli e falsità materiale in atti pubblici.