San Giorgio a Cremano, sorpreso con la droga: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Suor Maria della Passione a San Giorgio a Cremano hanno controllato una persona trovandola in possesso di 12 involucri contenenti 14 grammi circa di marijuana e 100 euro. Il 21enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.