Manfredi: "Servono nuove politiche: oggi c'è tanta fragilità" Il sindaco all'inaugurazione del Centro di Formazione Regionale Inps

"A NAPOLI le fragilità sono tante. Ciò che diventa preoccupante è che oggi una fascia di ceto medio, prima non toccata da questi problemi, lo è invece sempre di più". Lo ha detto il sindaco di NAPOLI e presidente Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione del Centro di Formazione Regionale dell'Inps. "Bisogna cambiare i metodi e le politiche pubbliche - ha aggiunto il primo cittadino -. Investire sulla formazione è un passo determinante, ma oggi il tema non è solo erogare un servizio, bensì garantirlo". Per Manfredi centrale è anche il tema del digitale, considerato uno strumento fondamentale per affrontare le sfide attuali e ridurre i divari sociali. "Vale anche per i divari geografici - ha spiegato -. Come Anci abbiamo siglato un accordo con l'Inps per affrontare il grande tema delle aree interne, popolate prevalentemente da anziani, che spesso sono costretti a percorrere lunghe distanze prima di poter avere un'interfaccia umana". (