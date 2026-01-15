IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Rido (di nascosto) La squalifica di due giornate e l'ammenda da 15mila euro a Conte

Squalifica per due giornate effettive e ammenda di 15.000 € ad Antonio Conte "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale, etc, etc, etc". Prevedendo quanto sopra, rido (di nascosto) da 3 giorni.