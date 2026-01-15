Emergenza sangue: situazione critica all'ospedale Monaldi a Napoli L'appello dell'azienda ospedaliera dei Colli

"Nel centro trasfusionale le scorte di sangue sono attualmente critiche, in particolare del gruppo 0 negativo".

L'appello arriva dall'azienda ospedaliera dei Colli a Napoli

"Se sei un donatore 0 negativo e stai bene, ti invitiamo a donare al più presto. Un gesto semplice che può salvare una vita.

Vi aspettiamo dal lunedì al sabato, dalle 07:30 alle 13:00 presso Il centro trasfusionale dell'ospedale Monaldi".

Resta valido l'appello lanciato l'estate scorsa anche dall'azienda ospedaliera di Caserta a donare dal lunedì al sabato, ore 8:30 - 11:30.

L'invito è rivolto ai donatori abituali e potenziali a recarsi nell'ambulatorio del servizio immuno-trasfusionale e alle forze dell'ordine per la loro tradizionale e solidale adesione alle campagne di donazione.

C'è bisogno dunque di incrementare le scorte di sangue ovunque per soddisfare le innumerevoli richieste trasfusionali.

Stessa esigenza anche nelle aree interne, in Irpinia dove continua ad esserci un grande impegno da parte dalla Fratres donatori sangue.