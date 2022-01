Immigrato semina il panico armato di coltello: finanziere costretto a sparare Colpito agli arti inferiori, è stato immobilizzato dai militari e in ospedale aggredisce infermiere

Sparatoria a Napoli in viale 2 Giugno, dove un immigrato è rimasto ferito in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe minacciato i passanti con un coltello e una pistola, poi rivelatasi giocattolo. A questo punto l'intervento dei militari della Guardia di Finanza che gli hanno intimato l'alt, ma l'uomo si sarebbe avventato anche contro i finanzieri, impugnando l'arma. A questo punto lo sparo. Colpito agli arti inferiori, è stato immobilizzato dai militari che hanno allertato la centrale operativa del 118. Caricato sull'ambulanza è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove avrebbe colpito l’infermiere con un pugno al volto e spintonato l’autista, forse nel tentativo di scappare dal pronto soccorso temendo l’arrivo delle forze dell’ordine.