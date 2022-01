Spintona la madre lungo le scale dell'abitazione: denunciato 44enne Torre Annunziata, l'arrivo immediato della polizia evita il peggio

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata sono intervenuti in via Gioacchino Murat per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito le urla di una donna e, dopo averla raggiunta sulle scale dell’abitazione, hanno visto un uomo che la stava spintonando e l’hanno bloccato.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha raccontato agli operatori di essere vittima di comportamenti violenti del figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente per futili motivi. Un 44enne di Vico Equense con precedenti, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.