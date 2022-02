San Giuseppe Vesuviano, sorpreso con scarpe e borse contraffatte: denunciato Nei guai un 34enne marocchino per commercio di prodotti con segni falsi

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Purgatorio, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 2000 euro mentre, nel bagagliaio, hanno rinvenuto alcune paia di scarpe palesemente contraffatte.

I poliziotti, inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 240 paia di scarpe e 25 borse di note griffe mentre, in un comodino della camera da letto, altri 3570 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza; infine, all’interno di un deposito in uso all’uomo in via Scudieri, gli operatori hanno rinvenuto ulteriori 360 paia di scarpe della stessa casa di moda.

L’uomo, un 34enne marocchino con precedenti è stato denunciato per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.