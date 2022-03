Donna rapinata in pieno centro: carabinieri inseguono e arrestano due persone Le manette sono scattate ai polsi di due algerini

Una donna chiacchiera al telefono lungo Corso Umberto. E’ pieno pomeriggio, c’è molta gente in strada. Due persone la tallonano, a piedi anche loro. In un attimo le sono addosso, prima la strattonano poi le strappano l’iphone dalle mani. Fuggono, abbandonano il centrale “rettifilo” e si infilano tra le stradine a attorno all’università.

Un altro passante vede tutto e attira l’attenzione di una pattuglia di carabinieri motociclisti. Racconta la scena e descrive i due rapinatori. Non fa in tempo a finire la frase che i militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno già dato gas alle moto. Svoltano via salvatore de Renzi e in Piazza Portanova scorgono i due ancora in corsa. Non vanno lontano. I due di 41 e 35 anni, algerini, finiscono in manette. Il cellulare restituito alla donna e i due portati in carcere dove attendono l’udienza di convalida