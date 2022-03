Porta Nolana: eseguito un provvedimento per la carcerazione. 40 enne rintracciato e arrestato dalla polizia

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Lavinaio, un 40enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 18 marzo dalla procura generale della repubblica presso la corte di appello di Napoli, ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 5 anni, 9 mesi e 9 giorni di reclusione, ad una multa di 4.100 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni per il reato di ricettazione commesso a Napoli nel 2013.