Cgil vandalizzata sede, Ruotolo: "Attentato ai lavoratori, atto di prepotenza" La devastazione della sede della Filcams Cgil di Napoli

"La devastazione della sede della Filcams Cgil di Napoli è un fatto grave che deve allarmare tutti noi. Siamo vicini alle lavoratrici, ai lavoratori, ai rappresentanti sindacali ed esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza. Non sappiamo se è stata la camorra, non sappiamo se si tratti di terrorismo politico, sappiamo che occorre stare tutti insieme e mobilitarci per difendere un presidio di democrazia sul territorio. Certo non ci sfugge che proprio il sindacato Filcams Cgil di Napoli, in questi giorni, è stato in prima linea accanto a Libera nella difesa della legalità e del mondo del lavoro e dei lavoratori. L'appello è che al più presto vengano individuati gli autori del raid. Bisogna disarmare Napoli dalle armi della camorra, dalla violenza, dalla prepotenza dell’ illegalità”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.