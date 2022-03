Galleria Vittoria, auto si schianta contro una cabina telefonica ed è black out Fortunatamente nessuna grave conseguenza

Incidente stanotte all'uscita della Galleria Vittoria a Napoli, dove per cause in corso di accertamento, un'auto ha distrutto una cabina della Tim. L'impatto è stato violentissimo. L'intera zona riferisce il Roma ora è senza linea telefoniche. L'incidente ha creato gravi disagi anche alla viabilità. Si è sfiorata una tragedia: da tempo gli abitanti della zona lamentano la mancanza di provvedimenti per la messa in sicurezza del tratto incrimonato.