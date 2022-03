Presunti illeciti su edilizia e commercio a Villaricca: accertamenti in corso Operazione della polizia metropolitana di Napoli

Un’azione di polizia giudiziaria, ad opera della polizia metropolitana di Napoli, è in corso, da questa mattina, su presunti illeciti relativi ad abusi edilizi e attività commerciali al centro del territorio del comune di Villaricca.

In particolare, le divise di piazza Matteotti stanno verificando se alcuni immobili della zona - in particolare sei edifici, su cui stanno operando contemporaneamente - siano intestati o gestiti da soggetti riconducibili ai clan che agiscono nella zona. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Le indagini del corpo di polizia della città metropolitana di Napoli mireranno, attraverso un esame documentale presso gli uffici tecnici del comune, a individuare tutte le responsabilità e gli eventuali collegamenti.